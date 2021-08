Van der Vleuten had springploeg ook een medaille gegund

Springruiter Maikel van der Vleuten heeft een dubbel gevoel overgehouden aan de Olympische Spelen. Met brons in de individuele wedstrijd werd naar eigen zeggen “een droom werkelijkheid”. De 33-jarige Brabander had de Nederlandse ploeg echter ook dolgraag een medaille bezorgd in de landenwedstrijd, maar Oranje bleef steken op de vierde plaats.

“Als sportman baal ik enorm, ik heb nu twee gevoelens”, zei Van der Vleuten, nadat hij als laatste ruiter met Beauville Z twee springfouten had gemaakt. “Van de week was het ‘net wel’, nu was het ‘net niet’. Alleen heb ik er nu ook drie anderen mee”, zo doelde hij op zijn teamgenoten Marc Houtzager, Harrie Smolders en Willem Greve. “Maar goed, in een landenwedstrijd moet je altijd als team praten. Ik heb er één balk te veel afgesprongen, Marc ook. Maar zo moet je niet praten. We hebben gewoon als team één fout te veel gemaakt.”

Houtzager, die met Dante als eerste van de drie Nederlanders in de ring kwam, eindigde op 9 strafpunten. Uitgerekend Smolders bleef daarna met Bingo du Parc foutloos. Smolders verving in de finale Greve, wiens paard Zypria S na een tegenvallend optreden in de kwalificatie aan de kant werd gehouden. “Het paard reed voor een 10, Harrie voor een 11”, zei Houtzager bewonderend. “Heel knap. Hij rijdt voor het eerst deze week in de ring en zet dan gelijk een ‘nul’ neer op één van de zwaarste proeven van deze Spelen.”

Houtzager sprak nog voor de laatste ronde de hoop uit dat de ‘nulronde’ van Smolders genoeg zou zijn voor een medaille. Dan was een foutloze ronde van Van der Vleuten nodig, maar hij tikte er met Beauville Z in hun vijfde omloop van deze week twee balken af. “Ik heb hier een superweek gehad, maar ik had het de jongens enorm gegund om ook een medaille te winnen”, zei Van der Vleuten. “We steunen elkaar en gunnen elkaar alles. We wisten dat een medaille erin zat. Maar ja, we maakten één fout te veel.”