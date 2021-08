Van Schip en Havik naast het podium bij de koppelkoers

Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik zijn op de Olympische Spelen als vijfde geëindigd op de koppelkoers. Het goud ging naar regerend wereldkampioen Denemarken. Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv pakten drie punten meer dan het Britse koppel Ethan Hayter en Matthew Walls. Het brons was voor de Fransen Benjamin Thomas en Donavan Grondin.

Havik (30) is van de complete Nederlandse wielerselectie de man die het langst in Japan verbleef. De geboren Zaandammer nam al deel aan de wegrace op de eerste dag van de Spelen. Op die manier kon Nederland een extra baanrenner meenemen zonder het maximum te overschrijden. “Bauke (Mollema) en Tom (Dumoulin) zeiden dat ze blij met me waren. Dat ik al langer hier was, is daarbij zeker geen nadeel geweest. Ik kon acclimatiseren en het tijdverschil verwerken. En ik heb hier goed op de baan kunnen trainen.”

Met Van Schip werd Havik vorig jaar vierde op de WK in Berlijn. Op de Spelen werd het een plaatsje lager. “Dit was het voor nu. Meer zat er niet in en misschien moeten we wel trots zijn”, keek Havik terug. Punten sprokkelen en naar het einde toe proberen een ronde te pakken, is het idee waarmee ze meestal de baan op gaan. Dat eerste lukte redelijk met halverwege de vierde plek. “Maar wegrijden lukte niet. Iedereen reed superhard. We moeten nog een paar jaar door en vergeet niet: twee jaar geleden gaf niemand een stuiver voor ons.”

Bewonderend sprak hij over Mørkøv, de Deen die in de afgelopen Tour vier keer sprinter Mark Cavendish naar ritoverwinningen leidde. Havik gelooft niet dat het beperkte aantal wedstrijdkilometers dat hij en Van Schip dit jaar op de weg reden hen had opgebroken. “Nee, je hoeft geen Tour of de Giro in de benen te hebben om hier goed te zijn. Kijk naar Italië, met Consonni en Viviani, die allebei de Giro hebben gereden maar hier erdoor zakken.”