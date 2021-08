Waterpolosters sluiten Spelen af op zesde plaats

De Nederlandse waterpolosters hebben de Olympische Spelen afgesloten op de zesde plaats. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor in de wedstrijd om de vijfde plek met 14-7 van Australië (5-1 3-1 3-2 3-3).

Oranje wilde in Tokio voor een medaille gaan, maar werd in de kwartfinales verslagen door Hongarije (11-14). De waterpolosters waren daarna het liefste zo snel mogelijk terug naar huis gegaan, maar ze moesten nog verder spelen om plek vijf tot en met acht. “Ik snap echt niet waarom ze dit doen”, zegt Maud Megens, een van de boegbeelden van de ploeg. “Dit is een soort van extra mishandeling.”

De ploeg van Havenga won donderdag met 13-6 van China en stond daarom zaterdag opnieuw tegenover Australië, bijna twee weken geleden ook de eerste tegenstander in de groepsfase. De waterpolosters konden geen revanche nemen voor de nederlaag (15-12) van toen. Na de eerste periode keken ze al tegen een 5-1-achterstand aan. Oranje wist zich niet meer te herpakken, tot frustratie van Havenga langs de kant.

De 20-jarige Simone van de Kraats voerde haar totaal op de Spelen op naar 28 doelpunten. De linkshandige aanvalster wordt daarmee vermoedelijk de topscorer van het toernooi.

Dagmar Genee (32) en Nomi Stomphorst (28) speelden tegen Australië hun laatste interland. Zij stoppen als international. Genee en Stomphorst waren de afgelopen jaren betrokken bij alle successen van de waterpolosters, met als hoogtepunt de Europese titel in 2018.