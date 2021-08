Waterpolosters VS prolongeren olympische titel met overmacht

De Amerikaanse waterpolosters hebben hun olympische titel geprolongeerd. Spanje, dat in de voorronde van Nederland verloor, werd in de finale met 14-5 (4-1 3-3 5-0 2-1) vernederd.

Het was het derde goud op rij voor de VS na hun successen op de Spelen van 2012 in Londen en vier jaar later in Rio de Janeiro. Bij de Spelen van Peking in 2008 verloren de Amerikaanse vrouwen in de finale van Nederland, met 9-8.

Hongarije veroverde in Tokio de bronzen medaille met een overwinning van 11-9 (2-2 5-3 0-3 4-1) op de Russische ploeg. De Nederlandse waterpolosters sloten de Spelen af op de zesde plaats. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor in de wedstrijd om de vijfde plek met 14-7 van Australië (5-1 3-1 3-2 3-3).

Oranje wilde in Tokio voor een medaille gaan, maar werd in de kwartfinales verslagen door Hongarije (11-14). De waterpolosters waren daarna het liefste zo snel mogelijk terug naar huis gegaan, maar ze moesten nog verder spelen om plek vijf tot en met acht. “Ik snap echt niet waarom ze dit doen”, zegt Maud Megens, een van de boegbeelden van de ploeg. “Dit is een soort van extra mishandeling.”