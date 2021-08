Welten en De Goede laten open of ze in 2024 voor vierde goud gaan

Lidewij Welten en Eva de Goede lieten na het veroveren van hun derde gouden medaille in het midden of ze in 2024 op de Spelen van Parijs opgaan voor hun vierde gouden plak. De twee dertigers zijn de enige twee hockeysters die nog actief zijn van het team dat in Peking 2008 de olympische titel pakte. Welten en De Goede zouden de eerste Nederlandse sporters kunnen worden die op vier verschillende Spelen goud pakken.

Traditiegetrouw komen na een olympische hockeyfinale ook de vragen voorbij over de toekomst van de speelsters, zeker die van diegenen die inmiddels de 30 gepasseerd zijn. Na een olympische cyclus zwaait er altijd een aantal speelsters af, zo heeft het verleden uitgewezen. Kort na de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 besloten onder anderen Naomi van As, Ellen Hoog en Maartje Paumen hun interlandloopbaan te beëindigen.

Met de gouden plek om hun nek hadden veel speelsters wel andere dingen aan hun hoofd dan nadenken over hun toekomst. Margot van Geffen liet wél los dat de Spelen van Tokio haar laatste Spelen waren, maar oudgedienden Welten en De Goede lieten het nog open. Al nam Welten wel een voorschot op een naderend afscheid.

“Ik weet het niet, maar ik denk het niet dat ik er in Parijs bij ben. Maar zeg nooit nooit. Ik ben nog niet van plan nu te stoppen, maar wanneer wel weet ik nog niet”, zei de 31-jarige Welten. De omstandigheden zijn ditmaal aantrekkelijker, aangezien de Spelen niet vier maar ‘slechts’ drie jaar op zich laten wachten. Bovendien is er volgend jaar al een WK, dat in Amstelveen en in Spanje wordt gespeeld.

Welten kende een moeizame aanloop naar haar derde gouden medaille. “Ik ben heel trots dat ik hier sta. Ik had hier een wonder voor nodig, maar wonderen bestaan”, zei Welten, die half mei nog een hamstringblessure opliep en het EK in eigen land aan zich voorbij moest laten gaan.

“Ik had de medische schijn wel tegen me; voor mijn herstel stond zes tot acht maanden. Daar heb ik wel iets van afgesnoept, ja. Hier moest ik bij zijn en daar heb ik alles voor gedaan. Dat maakt deze plak wel heel speciaal.”

Welten maakte de reis naar haar derde gouden plak samen met De Goede mee. De 32-jarige De Goede, aanvoerster van Oranje, wilde na de Spelen weinig loslaten over haar toekomstplannen. “Het is heel erg bijzonder om voor de vierde keer een olympische medaille om je nek te hebben hangen”, aldus De Goede, die dertien jaar geleden haar eerste goud pakte.

“In de afgelopen jaren ben ik zo gegroeid als mens en als speelster. Als je ouder bent, maak je het toch wat bewuster mee. In dat opzicht en gezien het feit hoe ik ben teruggekomen in het team voelt deze misschien nog wel specialer.”