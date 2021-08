Amerikaanse basketbalsters winnen voor zevende keer op rij goud

De basketbalsters van de Verenigde Staten hebben voor de zevende keer op rij olympisch goud veroverd. De Amerikaanse speelsters waren in de finale te sterk voor gastland Japan, dat voor de eerste keer de finale bij het basketbal had bereikt: 90-75.

In 1992 in Barcelona moesten speelsters uit de VS genoegen nemen met brons na te zijn uitgeschakeld in de halve finales. Sindsdien zijn ze al 55 wedstrijden ongeslagen en vanaf de Spelen van Atlanta 1996 hebben ze steeds het goud gepakt. Sue Bird opende de score voor de VS en die voorsprong raakten de Amerikaanse speelsters nooit kwijt. Brittney Griner was de topscorer met 30 punten.

Voor de 40-jarige Bird en de 39-jarige Diana Taurasi is het de vijfde gouden olympische medaille die ze met de nationale basketbalploeg winnen. Met de zevende titel op rij evenaren ze de succesvolle reeks van de basketballers uit hun land tussen 1936 en 1968. De basketballers van de VS wonnen zaterdag voor de vierde keer op rij het goud.