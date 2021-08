Atleten Choukoud en Van Nunen geven op in olympische marathon

Marathonlopers Khalid Choukoud en Bart van Nunen hebben de finish niet gehaald in de marathon van de Olympische Spelen. Beiden stapten in de hitte van Sapporo, waar de marathon werd gehouden, ruim voor het einde uit de wedstrijd. De derde Nederlander, Abdi Nageeye liep achter winnaar Eliud Kipchoge uit Kenia naar het zilver.

Choukoud moest na ruim 26 kilometer opgeven met maagklachten. De 35-jarige Nederlandse atleet liep in een groep die halverwege op 1.52 minuut van de koplopers zat. Hij had al vroeg zijn eigen tempo gekozen en was niet meegegaan in de kopgroep, waarin zijn landgenoot Nageeye zat.

Bart van Nunen was al vrijwel meteen na de start teruggevallen naar de achterste plaatsen in de marathon. De 25-jarige atleet kwam op 35 kilometer nog door als 56e op ruim 7 minuten van Kipchoge, maar gaf daarna op.