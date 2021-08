Baanrenster Wild blij met brons: voelt alsof ik gewonnen heb

Kirsten Wild heeft op haar derde en laatste Olympische Spelen dan toch een medaille veroverd. Het werd brons op het omnium, de meerkamp waarmee het olympisch baantoernooi werd besloten. “Maar het voelt alsof ik heb gewonnen”, sprak ze na een wedstrijd waarin ze op de puntenkoers nog van de vijfde naar de derde plaats klom.

Hoewel ze nog wat wedstrijden rijdt, was het winnen van een olympische medaille toch een soort afsluiting. “Ik weet in ieder geval wel dat dit mijn laatste omnium was. Dat gaat me niet nog eens lukken. Het kost me te veel jaren van mijn leven”, vertelde de 38-jarige Zwolse, die haar wielerleven verlengde vanwege het uitstel van de Spelen. Dat extra jaar was er een met zorgen. Ze had een rugblessure en kreeg corona. “Maar het is het allemaal waard geweest, kan ik nu zeggen.”

Wild begon met de vijfde plaats op scratch, werd tweede in de temporace en vloog er te vroeg uit op de afvalkoers waarbij telkens de laatste renster uit de baan moet. “Dom van mezelf. Normaal is het juist mijn stabiele onderdeel.”

Ze noemde zichzelf een beetje een doemdenker. “Ik dacht dat het over was.” Maar begeleiders Adriaan Helmantel en Tim Veldt spraken op haar in. “Ze zeiden: je kunt het, dit is waarvoor je hebt getraind. En ik dacht ook wel: ik ben nog fris en de rest is moe geworden.”

Aangemoedigd door de coaches en door collega-renners won ze veel verloren terrein terug. Alleen de Amerikaanse Jennifer Valente en de Japanse wereldkampioene Yumi Kajihara bleven buiten bereik. “We zijn ook een heel hecht team het laatste jaar, daar krijg je veel support van. Alleen daarom al vond ik dat ik niet kon stoppen na het uitstel van de Spelen. Waren ze gecanceld dan was ik gestopt. Maar ik wilde het traject afmaken, met Amy (Pieters) ook. Als ik haar niet had gehad en de koppelkoers die we samen reden, weet ik niet of ik was doorgegaan.”

“Het is de moeite waard geweest, helaas hebben we vrijdag op de koppelkoers niet kunnen laten zien wat we konden. Vandaag lukte dat wel, maar daar heeft Amy niets aan. De Olympische Spelen zijn voor mij het hoogste podium in de sport. Hier telt elke medaille.”

Vaak ging het de afgelopen jaren over haar leeftijd, In oktober wordt de Zwolse, achtvoudig wereldkampioen, 39. “Voor mij was het niet zo’n ding. Ik zie het vooral als een hele bak aan ervaring. Die heb ik vandaag ook benut.”