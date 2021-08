Baanwielrenster Wild verovert brons op olympisch omnium

Baanrenster Kirsten Wild heeft op het olympisch omnium brons veroverd. Met 18 punten in de afsluitende puntenkoers wist ze zich nog op te werken naar de derde plaats. Het goud op de wielerpiste van Izu was voor de Amerikaanse Jennifer Valente en het zilver voor de Japanse wereldkampioene Yumi Kajihara.

Wild (38) begon als vijfde aan de puntenkoers, nadat ze in de afvalkoers slechts als elfde was geƫindigd. Daarvoor werd ze vijfde op het openingsonderdeel scratch en tweede in de temporace.

In de puntenkoers reed Wild attent en vooral met het doel om nog brons te pakken, omdat door haar vroege uitschakeling in de afvalkoers de achterstand op Valente en Kajihara wel groot was geworden. Ze moest daarvoor de Noorse Anita Stenberg en de Deense Amalie Dideriksen zien te passeren.

Halverwege de puntenkoers ging Wild achter de ontsnapte Dideriksen aan, die een ronde voorsprong probeerde te pakken. De Nederlandse won de voorlaatste van de acht sprints en passeerde zo de Deense, die derde stond in de tussenstand. Met een derde plaats in de laatste sprint stelde ze het brons zeker.

Wild miste vrijdag met Amy Pieters een medaille op de koppelkoers, waarop ze vierde werden. Ze is tweevoudig wereldkampioene op het omnium. Op haar laatste Spelen pakte Wild eindelijk een olympische medaille.