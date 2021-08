Canadese baanwielrenster Mitchell wint goud op de sprint

Baanwielrenster Kelsey Mitchell heeft goud veroverd op het olympische sprinttoernooi. De 27-jarige Canadese versloeg in de finale Olena Starikova uit Oekraïne in twee heats. Het brons ging naar Wai Sze Lee uit Hongkong.

Mitchell bleef in de eerste sprint Starikova makkelijk voor. In de tweede heat probeerde de Oekraïense, die in de achtste finales door Shanne Braspennincx naar de herkansingen was verwezen, de Canadese nog bij te halen, maar ze kwam snelheid te kort.

De Duitse wereldkampioene Emma Hinze kwam er in de strijd om het brons tegen Wai Sze Lee niet meer aan te pas en verloor beide heats.

Braspennincx, winnares van olympisch goud op de keirin, eindigde als zevende in het sprinttoernooi.