Franse handbalvrouwen volgen Franse mannen en pakken ook goud

De Franse handbalsters hebben voor het eerst in de geschiedenis goud gewonnen bij het handbal op de Olympische Spelen. Het Russische team werd zondag in de finale met 30-25 verslagen. Frankrijk was in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Nederland.

Vijf jaar geleden ging de olympische finale ook tussen Frankrijk en Rusland. Destijds ging het goud naar de Russinnen.

Een dag eerder won Frankrijk ook al goud in het mannentoernooi. Dat ging ten koste van Denemarken.

Frankrijk schoof door de gouden plak voor de handbalsters op naar de achtste positie in het medailleklassement, kort achter Nederland maar wel voor Duitsland en Italiƫ. Al deze vier landen behaalden tien keer goud in Tokio. Nederland en Frankrijk behaalden allebei twaalf keer zilver. Nederland deed het op basis van de bronzen plakken net wat beter, veertien om elf.