Hassan met klein deel TeamNL naar sluitingsceremonie Spelen

Omdat de meeste sporters Tokio al hebben verlaten, gaat TeamNL met een kleine afvaardiging naar het Olympisch Stadion voor de sluitingsceremonie van de Spelen. Abdi Nageeye krijgt tijdens de sluiting de zilveren medaille die hij eerder op de dag in Sapporo behaalde op de marathon. Sifan Hassan, winnares van het goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter, draagt de Nederlandse vlag.

“We gaan met zoveel mogelijk mensen naar het stadion”, zei chef de mission Pieter van den Hoogenband tijdens zijn afsluitende persconferentie, die digitaal werd gehouden. “Sifan verdient onze maximale steun en Abdi ook. Het is ook fijn om deze ceremonie mee te mogen maken met alle mensen die zich hier helemaal kapot hebben gewerkt voor de sporters.” De afvaardiging zal vooral bestaan uit begeleiders.

Boksster Nouchka Fontijn, die brons pakte in de klasse tot 75 kilogram, is als een van de weinige sporters nog in Tokio en loopt wel mee. De marathonloopsters Andrea Deelstra en Jill Holterman zijn vanuit Sapporo weer naar de Japanse hoofdstad gekomen en maken eveneens deel uit van de Nederlandse afvaardiging.

De baanwielrenners halen het niet. Zij zitten nog in Izu, een stad op zo’n 2,5 uur rijden van Tokio, waar zondag het baantoernooi werd afgesloten. Tweevoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen en de anderen komen maandagochtend vroeg naar Tokio om met het overgebleven deel van TeamNL terug te vliegen naar Amsterdam.