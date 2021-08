Hendriks: TeamNL heeft met 36 medailles voldaan aan berekeningen

De Nederlandse sporters hebben in Tokio voldaan aan de prognose. Dat zegt Maurits Hendriks, de technisch directeur van NOC*NSF. TeamNL pakte op de Spelen in Japan 36 plakken en eindigde op de zevende plek in het medailleklassement.

Waar chef de mission Pieter van den Hoogenband zich voorafgaand én na de Spelen niet te veel bezighield met doelstellingen wat betreft het aantal medailles, gaf Hendriks toe dat hij vooraf wel een soort van verwachting had uitgesproken.

“We hebben een vrij uitgebreide prognose gedaan en de ondergrens, dus als alles fout zou gaan en we bijvoorbeeld sporters zouden verliezen door corona en allerlei ellende, was 16 medailles. De bovengrens lag op 44 en het meest realistische was 34 stuks”, aldus Hendriks.

De technisch directeur wilde nog niet te diep op de aanloop naar de volgende Spelen van Parijs in 2024 ingaan, aangezien volgens hem op dit moment de sporters centraal moeten staan. Wel gaf Hendriks aan dat hij op korte termijn samen met Van den Hoogenband om tafel gaat met demissionair minister van Sport Tamara van Ark en demissionair premier Mark Rutte, om over de financiën te praten.

Volgens Hendriks leiden de goede prestaties in Tokio in diverse takken van sport er wel toe dat “de druk op het systeem enorm zal toenemen”. “Bijna alle sporten hebben hier optimaal gepresteerd op mondiaal niveau. En dan gaat het niet alleen om de medailles; dat kan even goed een prachtige vierde plek zijn, zoals bij het triatlon”, aldus Hendriks. “Daar gaat een heel grote uitdaging ontstaan, om het richting Parijs op het stabiele niveau te houden zoals we zouden willen.”

Hendriks roemde op de slotdag van de Spelen de veerkracht van heel TeamNL. “Unaniem hebben we goed gereageerd op de voorvallen. De medische staf is bijvoorbeeld erg rustig gebleven. Vooraf waren we op alle vlakken ook goed voorbereid op wat we hier zouden aantreffen”, zei hij over de moeizame start van TeamNL vanwege een aantal coronagevallen.

Na de Winterspelen van 2022 legt Hendriks zijn functie als technisch directeur neer.