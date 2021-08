Kipchoge hoopt te inspireren met tweede marathongoud op rij

De Keniaan Eliud Kipchoge heeft voor de tweede keer op rij het olympisch goud op de marathon gewonnen en daarmee naar eigen zeggen zijn stempel gedrukt op de sport. De wereldrecordhouder komt in een illuster rijtje met de Ethiopiër Abebe Bikila en de voormalig Oost-Duitser Waldemar Cierpinski die het marathongoud twee keer wonnen. “Ik hoop dat ik hiermee de volgende generatie heb geïnspireerd.”

De 36-jarige Keniaan plaatste op 30 kilometer in de marathon in het warme Sapporo een versnelling en liet zijn medekoplopers daardoor achter. “Ik wilde een gaatje maken om de wereld te laten zien hoe mooi deze race is. Ik wilde mijn conditie testen en kijken hoe ik me voelde.”

Kipchoge, die al een behoorlijk palmares heeft, met meerdere zeges in de grote marathons van Londen, Berlijn, Chicago en Rotterdam, het wereldrecord en zijn officieuze record door de marathon als eerste en enige atleet onder de 2 uur te lopen, zei dat de olympische titel veel voor hem betekende. “De olympische droom is een speciale droom. Iedere atleet hier heeft er een leven aan voorbereiding opzitten om op dit punt te komen. Vandaag heb ik mijn olympische droom beleefd door succesvol mijn titel te verdedigen.”

Het was volgens Kipchoge een heel moeilijk jaar, toen de Spelen van Tokio werden uitgesteld. “Ik ben blij voor de Japanse organisatie dat de race kon doorgaan”, zei de Keniaan. “Het is een teken dat we met de wereld de juiste kant opgaan en ik feliciteer ze met het mogelijk maken van de Olympische Spelen.”