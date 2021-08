Lavreysen moet medailleoogst nog gaan beseffen

Het werden geen drie gouden medailles, maar Harrie Lavreysen behoort tot de grote figuren van deze Olympische Spelen. De baansprinter, afkomstig uit het Brabantste Luyksgestel, pakte op de slotdag van de Spelen nog brons op keirin. Eerder veroverde hij het goud op de teamsprint en de sprint. “Ik moet het nu een beetje gaan beseffen. Ik heb hier van race tot race geleefd.”

Lavreysen (24) begon zaterdag vermoeid aan het keirintoernooi, een dag nadat hij een slopend gevecht om de sprinttitel met Jeffrey Hoogland in zijn voordeel had beslist. Eerder hadden ze beiden al goud gepakt met de teamsprint. “Ik was eigenlijk al helemaal gesloopt, maar ik heb me elke keer wel kunnen opladen voor de race. Toen ik eenmaal in de finale zat, dacht ik: nu nog één keer alles eruit halen. Maar die Australiër Matthew Glaetzer liet een groot gat naar Jason Kenny en niemand kon dat nog oplossen. Zonde, maar het voelt niet echt als een fout die ik gemaakt heb. Dat maakt het misschien makkelijker om deze derde plek te accepteren.”