Leicester City moet Fofana half jaar missen

Leicester City moet Wesley Fofana, vorig jaar voor ruim 40 miljoen euro overgenomen van Saint-Étienne, zeker een half jaar missen. De jonge Franse verdediger liep woensdag in een oefenwedstrijd tegen Villarreal een ernstige beenblessure op door een wilde tackle van de Spaanse aanvaller Niño. Nader onderzoek wees uit dat Fofana het linker kuitbeen heeft gebroken.

“Hij wordt maandag geopereerd en hij speelt pas weer in 2022. Dat is een groot verlies voor ons. Maar hij heeft geweldige mentaliteit en komt donderdag of vrijdag alweer naar ons trainingscentrum om te beginnen met de revalidatie, eerst op de fiets”, zei trainer Brendan Rodgers zaterdag na het winnen van het Community Shield, de Engelse Supercup. Leicester versloeg landskampioen Manchester City met 1-0.