Motorcrosser Herlings mist eindzege in Letland door val

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft tijdens de Grote Prijs van Letland genoegen moeten nemen met de derde plaats in de MXGP-klasse. De KTM-coureur won op het circuit in Kegums de eerste manche en leek in de tweede race op weg naar de eindzege. Hij kwam in de slotfase echter ten val, waardoor hij twee plaatsen terugviel en als vierde finishte. Dat was net niet voldoende om de Grand Prix op zijn naam te schrijven.

De Sloveen Tim Gajser pakte de eindzege in Letland. Hij eindigde twee keer als tweede. In de WK-stand verstevigde de titelhouder zijn leidende positie. Gajser staat nu op 270 punten. Herlings bleef vijfde, met een totaal van 227 punten.

Herlings liep drie weken geleden bij de Grote Prijs van Nederland in Oss door toedoen van een concurrent een breuk in een schouderblad op, maar kon toch al snel weer racen.

In Letland eindigde Brian Bogers in de GP na twee races als zesde. Glenn Coldenhoff belandde op de twaalfde plek en Calvin Vlaanderen kwam uit op de zeventiende positie.

De volgende GP is op 5 september in Turkije.