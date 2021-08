Nageeye evenaart Nijboer met zilver op olympische marathon

Abdi Nageeye heeft Nederland voor de tweede keer een medaille bezorgd op de olympische marathon. De 32-jarige evenaarde met zijn zilveren medaille in Tokio de prestatie van Gerard Nijboer, die op de olympische marathon van 1980 in Moskou het zilver won.

Nageeye was sinds de Spelen van Rio al de op een na beste Nederlander op de olympische marathon met zijn elfde plaats.

Nijboer eindigde in 1988 in Seoul als dertiende op de klassieke race over 42,195 kilometer, vier jaar later in Barcelona eindigde Bert van Vlaanderen als vijftiende. Op de Spelen van 2000 in Sydney liep Kamiel Maase ook naar de dertiende plaats.