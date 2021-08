Nederland zesde in medaillespiegel atletiek

Nederland mag zich na de Olympische Spelen gerust een topnatie in de atletiek noemen. De equipe eindigde in Tokio als zesde in de medaillespiegel met acht medailles: twee keer goud (Sifan Hassan op 5000 en 10.000 meter), drie keer zilver (Anouk Vetter zevenkamp, Abdi Nageeye marathon, mannen 4×400 estafette) en drie keer brons (Hassan 1500 meter, Emma Oosterwegel zevenkamp, Femke Bol 400 meter horden).

Grootmacht Verenigde Staten veroverde de meest atletiekmedailles: in totaal 26 (zeven goud, twaalf zilver, zeven brons). Italiƫ eindigde verrassend als tweede met vijf keer goud. Kenia vergaarde tien medailles (vier goud, vier zilver en twee brons).

De EK indoor in maart in Polen waren al de voorbode van een ongekende oogst in Tokio. Met vier gouden, een zilveren en twee bronzen medailles eindigde de ploeg toen zelfs bovenaan in de medaillestand. Traditioneel grote atletieklanden als Groot-Brittanniƫ en Duitsland eindigden toen achter Nederland en dat was op de Spelen in Tokio ook het geval. De Britten scoorden zes medailles, de Duitsers slechts drie.