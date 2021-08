Nieuwe directeur KNHS ziet genoeg talent voor goud in Parijs 2024

Met een talentvolle generatie paarden kunnen de Nederlandse spring- en dressuurruiters op de Olympische Spelen van 2024 en 2028 gaan oogsten. Dat zegt Iris Boelhouwer, nu bijna een jaar de technisch directeur van de hippische federatie KNHS. “Er komen een hoop jonge, talentvolle paarden aan. Ze zijn nog zo jong, dat ze zelfs de Spelen van Los Angeles in 2028 kunnen halen. Mits ze voor Nederland behouden kunnen worden en ze doorgroeien zoals we verwachten”, zegt Boelhouwer. “Dat is super, dat geeft vertrouwen.”

Springruiter Maikel van der Vleuten (33) bezorgde de KNHS woensdag met Beauville Z, een 11-jarige ruin die eigendom is van de Spaanse Marta Ortega-Peres, de eerste medaille sinds de Spelen van 2012. Boelhouwer gaat ervan uit dat Ortega-Peres het succes niet direct wil verzilveren door het paard te verkopen. “Het is bekend dat ze geniet van de sport en paarden niet snel verkoopt.”

De Stichting NOP heeft de afgelopen jaren een behoorlijk aantal topsportpaarden vastgelegd. Dit om te zorgen dat ze voor Nederland behouden blijven en niet zomaar verkocht worden aan het buitenland. “We hebben nu veel meer paarden dan waar we eigenlijk plek voor hebben. We beschikken helaas niet over ongelimiteerde fondsen. Er komt al weer een goede generatie aan waar we heel enthousiast over zijn, we moeten streng selecteren en goed kijken wie goed genoeg is om de top te halen. Zeker in het dressuur hebben we een aantal paarden waarvan we denken dat als ze zich zo blijven ontwikkelen, dat ze hoge ogen kunnen gooien in Parijs.” Boelhouwer doelt onder meer op Total US, een nakomeling van de befaamde Totilas, waarmee Edward Gal in Tokio zesde werd in de individuele wedstrijd.

De contracten van alle bondscoaches van de KNHS lopen na de Spelen af. De technisch directeur gaat de komende weken in gesprek met onder anderen Rob Ehrens (springruiters) en Alex van Silfhout (dressuur) om over hun toekomst te praten. De 63-jarige Ehrens, de succesvolste coach uit de historie van de KNHS, heeft al sinds 2005 de leiding over de springploeg.

“We hebben nog een heel druk najaar met EK’s in de grote disciplines. Die pak ik nog mee en daarna kom ik tot een eindconclusie over de aanpak richting de Spelen van Parijs”, aldus Boelhouwer. “Het is nu te vroeg om daar al uitspraken over te doen.”

Boelhouwer onderschrijft de mening van Ehrens dat de wedstrijdkalender voor de springruiters te vol is. “Absurd vol zelfs”, zegt ze. “Ik zou het fijn vinden als daar paal en perk aan gesteld wordt, maar ik ben niet superoptimistisch dat we dat op korte termijn gerealiseerd krijgen. Niet iedereen heeft hierin dezelfde mening als wij.”