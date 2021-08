Olympische Spelen klaar, Tokio draagt organisatie over aan Parijs

De Olympische Spelen in Tokio zijn voorbij. Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, sloot het ruim twee weken durende evenement zondagavond af met een toespraak en gaf de organisatie over aan Parijs. Daar zijn in 2024 de volgende Olympische Zomerspelen. Vanaf 24 augustus tot en met 5 september zijn in Tokio nog de Paralympische Spelen.

“Dank je wel, Tokio. Dank je wel, Japan”, sprak de Duitser, die onder anderen werd omringd door Sifan Hassan. De Nederlandse atlete, die bij de Spelen twee keer goud en één keer brons won, vertegenwoordigde Europa op het podium waar Bach sprak tijdens de sluitingsceremonie. Ook alle andere werelddelen werden vertegenwoordigd door een olympische atleet.

Bach stond, net als zestien dagen eerder, stil bij het belang van solidariteit en eenheid. “We hebben het gedaan, met zijn allen. Ik verklaar de Spelen voor gesloten”, aldus Bach, die met het IOC het voorbije jaar de nodige kritiek kreeg voor het door laten gaan van het evenement. Veel mensen, vooral in het organiserende Japan, vonden dat vanwege de coronapandemie niet verantwoord.

Met de sluitingsceremonie kwam er een einde aan “de meest uitdagende olympische reis”, sprak Bach. “Het waren ongekende Spelen. In deze moeilijke tijden die we allemaal doormaken, geef je de wereld het kostbaarste geschenk: hoop.”

Bach zei eerder op zondag tijdens een IOC-sessie dat het IOC het voorbije jaar weleens had overwogen om de Spelen te cancelen en de kosten op zich te nemen, maar dat was besloten het evenement door te laten gaan in het belang van de sporters en hun doelen en dromen. “Sommigen spraken al over ‘Spookspelen’, maar het tegendeel is waar. Wat we hier hebben gezien, is dat de atleten de Olympische Spelen ziel hebben gegeven.”

De slotceremonie bood typische elementen van de traditionele cultuur van Japan en een laatste korte blik in de cultuur van het land. De geplande spectaculaire presentatie van aankomend organisator Parijs pakte anders uit dan gepland. Eigenlijk wilden de Fransen bij de Eiffeltoren een gigantische vlag hijsen, bijna zo groot als een voetbalveld met een afmeting van 90 bij 60 meter. Maar vanwege de harde wind in Parijs werd dit onderdeel van de ceremonie achterwege gelaten en vervangen door opnames van een repetitie begin juni. “Au revoir à Paris”, zei Bach aan het einde van zijn toespraak.