Ook bij slotceremonie Olympische Spelen klein protest bij stadion

Een groep boze Japanners heeft rond de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen geprotesteerd. Een groepje van zo’n 50 vreedzame demonstranten kwam dicht in de buurt van het Olympisch Stadion. Ze hadden borden bij zich met daarop de tekst ‘No Olympics’. De activisten vonden dat de Spelen vanwege de coronapandemie niet door hadden mogen gaan. Zestien dagen eerder, bij de openingsceremonie, was er ook protest tegen het evenement dat vanwege de pandemie al met een jaar was uitgesteld.

In de buurt van het stadion is veel politie op de been en een groot gebied rondom het stadion is afgezet. Op de laatste dag van de Spelen mochten alleen degenen die toestemming hadden in de buurt van het stadion komen. Binnen is ook maar plek voor een select gezelschap.

Omdat de meeste sporters Tokio al hebben verlaten, is TeamNL met een kleine afvaardiging in het Olympisch Stadion aanwezig voor de sluitingsceremonie. Sifan Hassan, winnares van het goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter, draagt de Nederlandse vlag.