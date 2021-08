Spanjaard Martin wint GP Stiermarken in MotoGP

Coureur Jorge Martin (Ducati-Pramac) heeft voor de eerste keer een wedstrijd in de koningsklasse MotoGP gewonnen. De 23-jarige Spanjaard deed dat zondag in de Grote Prijs van Stiermarken op het circuit van het Oostenrijkse Spielberg. Martin was vertrokken vanaf pole.

Regerend wereldkampioen Joan Mir, landgenoot van Martin, werd op zijn Suzuki tweede. De Franse klassementsleider Fabio Quartararo (Yamaha) eindigde als derde. De race werd kort na de start stilgelegd wegens een zware crash van de Spanjaard Dani Pedrosa en de Italiaan Lorenzo Savadori. Nadat de baan was schoongemaakt volgde een herstart.

De leidende positie van Martin kwam vrijwel niet meer in gevaar. Toch was hij niet euforisch na zijn succes. “Dat komt vermoedelijk omdat ik niet kan geloven dat ik heb gewonnen”, luidde zijn reactie, nadat hij de zege had opgedragen aan zijn zieke grootvader. “In de laatste ronden ging er van alles door mijn hoofd, waardoor ik de concentratie wat verloor. Ik sloot de race daardoor slecht af, maar gelukkig was de voorsprong groot genoeg om niet meer in de problemen te komen.”

Quartararo vergrootte zijn voorsprong in het klassement van 34 naar 40 punten. De Fransman Johann Zarco (Ducati-Pramac) eindigde als zesde op de Red Bull Ring en behield wel zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap. Quartararo zei dat er voor hem niet meer mogelijk was. “De twee jongens voor mij waren vandaag gewoon sneller. De derde plaats was het maximale. Ik ben blij dat ik het podium nog heb gehaald.”

In de tiende race van het seizoen kwam Martin pas voor de zesde keer in actie. Hij miste vier races nadat hij eerder in Portugal een blessure opliep.

Volgende week staat een tweede race op hetzelfde circuit, de GP van Oostenrijk, op het programma.