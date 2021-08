Tennisser Sinner bereikt finale in Washington

Tennisser Jannik Sinner heeft de finale bereikt van het hardcourttoernooi in Washington. De 19-jarige Italiaan versloeg in twee sets de één jaar oudere Jenson Brooksby: 7-6 (2) 6-1.

Brooksby was op een wildcard toegelaten tot het hoofdtoernooi in Washington. Hij versloeg Kevin Anderson uit Zuid-Afrika en de als tweede geplaatste Canadees Felix Auger-Aliassime. Tegen de als vijfde geplaatste Italiaan kon hij één set bijblijven. Na het verlies in de tiebreak was het verzet van Brooksby, de nummer 130 van de wereldranglijst, echter gebroken.

Sinner neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Japanner Kei Nishikori en de Amerikaan Mackenzie McDonald.