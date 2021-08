Tennisster Petkovic pakt eerste titel in zes jaar op WTA Tour

Tennisster Andrea Petkovic heeft het WTA-toernooi in het Roemeense Cluj-Napoca op haar naam geschreven. In de finale op de gravelbaan was de huidige nummer 91 van de wereld veel te sterk voor Mayar Sherif uit Egypte. De als tweede geplaatste Duitse zegevierde in twee snelle sets: 6-1 6-1.

De 33-jarige Petkovic, ooit de nummer 9 van de wereld, veroverde haar eerste titel in zes jaar op de WTA Tour. Ze staat nu op zeven toernooizeges. Vorige maand verloor Petkovic nog in de finale van een WTA-toernooi in Hamburg.

Sherif (25) speelde als eerste Egyptische ooit in een WTA-finale. Voor aanvang van het toernooi in Roemenië had ze ook nog maar één wedstrijd op het hoogste profniveau gewonnen. Dat was dan wel op een grand slam, in februari op het Australian Open. In de andere zeven WTA-toernooien waaraan ze sinds haar debuut in augustus vorig jaar deelnam, ging Sherif er steeds in de eerste ronde uit.