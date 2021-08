Twijfels groeiden bij Nageeye door blessureleed

Twee keer voelde Abdi Nageeye een pijnscheut in zijn hamstring tijdens de olympische marathon in Sapporo. “Dat was in het begin van de wedstrijd, maar gelukkig was het daarna over”, zei de winnaar van het zilver. Het is zijn zwakke plek. Sinds die hamstring scheurde in 2018 tijdens de marathon van Boston heeft Nageeye altijd vrees dat de spier zal opspelen.

“Het blijft een probleem”, aldus Nageeye. “Maar ik heb veel oefeningen gedaan voor core stability en dat heeft me echt geholpen. Ik kon goed lopen en voelde zoveel macht tegen het einde.”

Toch verliep zijn voorbereiding op de marathon in Sapporo zeker niet vlekkeloos. “In februari kreeg ik last van mijn achillespees en de hele maand maart heb ik niet kunnen trainen. Daarna volgde een knieblessure en was ik weer lang eruit. Op 19 juni ben ik pas echt begonnen met de training. Ik weet nog dat Bashir Abdi, die hier brons wint, mij een rondje lapte op de baan.”

Nageeye twijfelde of hij op tijd fit zou zijn voor de olympische wedstrijd. Hij bracht eerste reserve Michel Butter op de hoogte. Voor de Castricummer betekende het dat hij de marathontraining vol doorzette. De twee hielden nauw contact en toen Nageeye halverwege juli aangaf dat het goed zat, meldde Butter zich af.

“Ik heb hier in Japan goed getraind. Ik had de laatste drie dagen wel last van pijntjes: mijn bil, mijn teen, mijn hamstring. Ik klopte elke keer weer bij de fysio aan, maar ik wist ook dat het een goed teken was. Als ik de fysio vaak nodig heb, begin ik één te worden met mijn lichaam.”

Nageeye hoopte ook dat het een warme marathon zou worden. “Ik heb daar echt op getraind en liep zoveel mogelijk op het heetst van de dag om te wennen. Tijdens de race was ik zo gefocust. Ik dronk op tijd, koelde steeds met ijs, liep tactisch goed. Middenin de grote groep was het veel warmer doordat de lopers om me heen hun warmte afstraalden. Dus liep ik meer aan de zijkant, daar voelde je wind en was het aangenamer. Ik merkte echt verschil. Deze marathon was door de hitte genadeloos.”