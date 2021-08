Van den Hoogenband gaat Spelen evalueren en nadenken over Parijs

Pieter van den Hoogenband gaat de komende periode nadenken of hij door wil gaan als chef de mission van de Nederlandse sportploeg. De 43-jarige Van den Hoogenband fungeerde in Tokio voor het eerst als chef de mission van TeamNL op de Olympische Spelen, nadat hij die functie eerder twee keer had bekleed bij het Youth Olympic Festival en ook bij de Europese Spelen.

“Toen ik hieraan begon, heb ik de intentie uitgesproken om het ook in Parijs te doen”, zei Van den Hoogenband over de Spelen van 2024. “Er werd in mij ge├»nvesteerd, ik heb een mooi netwerk mogen opbouwen. Maar het is niet aan mij. Ik denk dat sporters en coaches heel goed kunnen presteren, met of zonder mijn aanwezigheid. We gaan de zaken goed evalueren. Ik ga het ook bespreken met mijn gezin, want daar heeft het ook impact op.”

De drievoudig olympisch zwemkampioen zei uit te zien naar de hereniging met zijn gezin. “Ze hebben me enorm gemist, gelukkig. Door al die toernooien van de afgelopen jaren heb ik bij drie van mijn vier kinderen de eindmusical van school moeten missen.”

Van den Hoogenband had in de aanloop naar de Spelen van Tokio een jaar hard getraind, om ook zelf in topconditie te zijn. “Omdat ik vind dat onze ploeg een chef verdient die zowel fysiek als mentaal topfit is. Ik ben overtollige kilo’s kwijtgeraakt en omdat ik fit ben, kon ik veel hebben. We hebben hier veel korte nachtjes gehad, regelmatig ging ’s ochtends vroeg al de telefoon. Wel of geen besmettingen, dat was dan de vraag. Het was knallen geblazen voor de hele begeleidingsstaf, iedereen heeft zich weggecijferd zodat de hoofdrolspelers konden doen waar ze goed in zijn en dat is sporten. Dat hebben ze op een heel mooie manier terugbetaald door medailles te winnen.”

Van den Hoogenband zei dat zijn eerste Spelen als chef de mission “leerzaam” zijn geweest. “Je leert jezelf ontwikkelen, de talen spreken van de verschillende instanties waarmee je te maken hebt. Maar niemand is perfect, zeker ik niet. Achteraf gezien was de persconferentie die ik gaf in het begin van het toernooi niet mijn beste.” Sportkoepel NOC*NSF riep de pers toen bijeen in het olympisch dorp na een aantal coronagevallen binnen de ploeg. Van den Hoogenband benadrukte in het gesprek vooral dat NOC*NSF er alles aan gedaan zou hebben om zulke situaties te voorkomen.

“Ik heb eigenlijk onderschat wat toen de meest prangende vraag was, daar had ik langer bij stil moeten staan, de zaken beter moeten uitleggen. We weten nu dat op die betreffende reisdag zaken verkeerd zijn gegaan, waardoor mensen besmet zijn geraakt. Wat precies, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, dat gaan we goed evalueren om te voorkomen dat zoiets in de toekomst nog een keer gebeurt. Zelf heb ik een hoop geleerd van die persconferentie. Hopelijk krijg ik de kans om het een keer beter te doen.”