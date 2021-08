VS passeren China op laatste dag Spelen in medailleklassement

De Verenigde Staten zijn opnieuw het meest succesvolle land bij de Olympische Zomerspelen. China had op de voorlaatste dag nog de leiding in het medailleklassement, maar de Amerikanen gingen daar zondag toch nog voorbij. Dat was onder meer te danken aan het goud bij het volleybal en basketbal voor vrouwen en aan Jennifer Valente, die bij het baanwielrennen het beste was op het onderdeel omnium.

Met die drie zeges komen de Amerikanen uit op 39 gouden, 41 zilveren en 32 bronzen plakken. China moet het doen met 38 keer goud, 32 keer zilver en 18 keer brons. Gastland Japan staat met 27 maal goud, 14 keer zilver en 16 keer brons ook in de top 3 van het eindklassement.

Het is, na Londen 2012 en Rio de Janeiro 2016, de derde keer op rij dat de Verenigde Staten de medaillespiegel aanvoeren bij de Zomerspelen. In 2008, toen de Olympische Spelen in Peking waren, voerde China de lijst aan met liefst 51 keer goud. De Verenigde Staten hadden toen wel meer medailles dan China, maar aanzienlijk minder vaak goud.