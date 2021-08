Weghorst redt Wolfsburg en Van Bommel in eerste bekerronde

Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg en de nieuwe coach Mark van Bommel gered van een blamage in de eerste ronde van het Duitse bekertoernooi. De Nederlandse spits zette in de verlenging de club uit de Bundesliga op voorsprong bij Preußen Münster, dat uitkomt op het vierde niveau. Daardoor werd het 1-2 voor de favoriet. Ridle Baku maakte er in het restant nog 1-3 van.

Marcel Hoffmeier had de veredelde amateurs ongeveer een kwartier voor het verstrijken van de officiële speeltijd op voorsprong gezet. Pas diep in blessuretijd maakte Josip Brekalo gelijk, waardoor de verlenging noodzakelijk werd. Weghorst was basisspeler bij Wolfsburg.

In de oefencampagne liep ook nog niet alles naar wens voor Wolfsburg. Van Bommel leed daarin met zijn club maar liefst vijf nederlagen. De Duitse ploeg sloot de voorbereidingsperiode in eigen stad af met een verliespartij tegen de Spaanse topclub Atlético Madrid: 1-2.

Eintracht Frankfurt, ook hoog aangeschreven in de Bundesliga, werd wel uitgeschakeld. Waldhof Mannheim, dat speelt op het derde niveau, was met 2-0 te sterk. Marcel Seegert en Joseph Boyamba maakten de doelpunten.