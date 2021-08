Wielrenner Terpstra tweede in slotetappe in Noorwegen

Wielrenner Niki Terpstra is in de slotetappe van de Arctic Race of Norway als tweede geëindigd. De Nederlandse coureur van Team TotalEnergies moest in de eindsprint na een rit over 163,5 kilometer tussen Gratangen en Harstad zijn meerdere erkennen in de Duitser Philipp Walsleben. De Fransman Alexandre Delettre eindigde als derde, op 17 seconden van het duo.

De Belgische klassementsleider Ben Hermans finishte als elfde op 19 seconden van Walsleben en dat bleek genoeg voor de eindzege. In de algemene rangschikking hield hij een voorsprong van 2 seconden over op de Noor Odd Christian Eiking en 6 seconden op nummer 3 Victor Lafay uit Frankrijk.