Wild klimt naar gedeelde tweede plaats olympisch omnium

Kirsten Wild is in het omnium op de Olympische Spelen gestegen van de vijfde naar de gedeelde tweede plaats. Wild eindigde in de temporace, het tweede onderdeel, als tweede achter de Britse titelverdedigster Laura Kenny.

De Amerikaanse Jennifer Valente, winnares van het openingsonderdeel scratch, werd derde en behield de leiding met 70 punten. Wild volgt, samen met de Japanse wereldkampioene Yumi Kajihara, op 6 punten.

Na de temporace volgen nog de afvalkoers en de puntenkoers.

Wild (38) bleef vrijdag met Amy Pieters net buiten de medailles op de koppelkoers, bij de vrouwen een nieuw onderdeel op de Spelen. Ze is tweevoudig wereldkampioene op het omnium.