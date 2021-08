Zes sporters en hockeysters pakken na Rio ook in Tokio medaille

Zes Nederlandse sporters die vijf jaar geleden op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro een medaille pakten, hebben dat ook in Tokio gedaan. De hockeysters veroverden zelfs voor de zevende Spelen op rij een olympische plak.

Na het brons in 1996 en 2000, het zilver in 2004, het goud in 2008 en 2012 en het zilver van 2016 werden de hockeysters in Tokio weer olympisch kampioen. Geen van de acht goudenmedaillewinnaars van Rio wist in Tokio de olympische titel te prolongeren. Zwemster Sharon van Rouwendaal kwam daar het dichtste bij. De kampioene van 2016 op de 10 kilometer in het open water pakte nu zilver.

Zeilster Marit Bouwmeester moest als olympisch kampioene van Rio nu genoegen nemen met brons in de Laser Radial. Roeister Ilse Paulis leek met Marieke Keijser de titel te prolongeren die ze vijf jaar geleden met Maaike Head veroverde in de lichte dubbeltwee, maar een misslag van Keijser op het einde kostte de roeisters het goud. Ze moesten genoegen nemen met brons.

De olympische titels in de RS:X-klasse en op het baanonderdeel keirin bleven in Nederlandse handen. Na het goud voor windsurfer Dorian van Rijsselberghe in 2012 en 2016 was nu zijn vriend en voormalige trainingsgenoot én concurrent Kiran Badloe de beste. Op de baan werd Shanne Braspennincx de opvolgster van Elis Ligtlee als olympisch kampioene keirin.

Van de acht goudenmedaillewinnaars in Rio zijn er twee gestopt: Ligtlee en Van Rijsselberghe. Turnster Sanne Wevers haalde na haar gouden balkoptreden in 2016 nu de finale niet. Ferry Weertman kon op de 10 kilometer in het open water niet meedoen om de medailles. Anna van der Breggen werd als olympisch kampioene in de wegwedstrijd opgevolgd door een Oostenrijkse amateurwielrenster die de favoriete Nederlandse ploeg verraste.

Van der Breggen pakte wel net als vijf jaar geleden brons in de tijdrit, voor Tom Dumoulin was er opnieuw zilver op dat onderdeel. Ook boksster Nouchka Fontijn keerde opnieuw met een medaille terug naar huis. Fontijn verloor in Rio de finale (zilver), nu bokste ze zich naar brons.