Jakobsen rijdt de Vuelta voor Deceuninck-Quick Step

Fabio Jakobsen is een van de acht geselecteerden van de Belgische wielerploeg Deceuninck-Quick Step voor de Ronde van Spanje. De Nederlandse sprinter moet in de vlakke etappes voor dagsucces gaan zorgen.

Jakobsen won vorige maand een etappe in de Ronde van Wallonië in een massasprint. Dat was zijn eerste zege na zijn zware valpartij in augustus vorig jaar in de Ronde van Polen. Toen werd hij in volle sprint ten val gebracht door landgenoot Dylan Groenewegen, die daarvoor een schorsing van negen maanden kreeg.

De ploeg van Jakobsen bestaat verder uit de Italiaan Andrea Bagioli, de Tsjechen Josef Cerny en Zdenek Stybar, de Brit James Knox, Florian Sénéchal uit Frankrijk en de Belgen Bert van Lerberghe en Mauri Vansevenant.

De Vuelta begint komende zaterdag met een proloog van ruim 7 kilometer in Burgos en eindigt op 5 september met een individuele tijdrit van bijna 34 kilometer in Santiago de Compostela.