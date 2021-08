Kimmann, Van Gendt en Smulders in WK-selectie BMX

Olympisch kampioen Niek Kimmann en titelverdediger Twan van Gendt zijn opgenomen in de Nederlandse selectie van BMX’ers voor het WK op 22 augustus in Papendal.

Naast Kimmann en Van Gendt hebben ook Joris Harmsen, Dave van der Burg, Jay Schippers, Justin Kimmann, Mitchel Schotman, Ynze Oegema en Brian van Eeuwijk een uitnodiging van bondscoach Rob van den Wildenberg ontvangen. Merel Smulders, goed voor brons op de Spelen, vormt een vrouwenselectie met Laura Smulders, Judy Baauw, Manon Veenstra, Ruby Huisman en Indy Scheepers

“Nederland komt met ambitie naar de thuisbaan”, laat Van den Wildenberg weten. ‘’Dankzij de uitstekende recente prestaties van onze beste BMX’ers mogen we met een grote selectie uitkomen op het wereldkampioenschap. Daarmee hebben we niet alleen de sporters aan de start die de afgelopen jaren uitblonken op internationale toernooien, maar kunnen we ook een jonge generatie de kans geven om zich op dit mondiale podium te tonen.”

Van den Wildenberg ziet het WK met veel vertrouwen tegemoet. “We kunnen in alle categorieën meedoen voor de prijzen en willen zo veel mogelijk finaleplekken veroveren”, meldt hij. “Zowel van de gevestigde namen als van de bij het grote publiek nog wat onbekendere sporters mogen we verwachten dat ze deze kans grijpen om zich te tonen. Dat we op onze thuisbaan uitkomen, is zeker in ons voordeel. We zijn al enkele weken met de complete WK-selectie aan het trainen op Papendal, zodat straks iedereen de baan tot in de details kent.’’