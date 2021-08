Van de Zandschulp nadert Griekspoor op wereldranglijst

De Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp is zijn landgenoot Tallon Griekspoor tot op 11 plaatsen genaderd op de wereldranglijst. Griekspoor is in de lijst van deze week met de 110e plaats nog altijd de best geklasseerde Nederlander. Van de Zandschulp steeg zes plaatsen en staat nu op plek 121.

Voormalig nummer 1 van de wereld, de Spanjaard Rafael Nadal moest zijn derde plaats op de ranking afstaan aan de Griek Stefanos Tsitsipas. De Rus Daniil Medvedev is achter de onbedreigde Novak Djokovic uit Servië nog steeds de nummer 2 van de wereld.

Bij de vrouwen is Arantxa Rus nog altijd de enige actief zijnde Nederlandse in de top 100. Ze zakte op de WTA-wereldranglijst 1 plek naar plaats 80. De ranking wordt aangevoerd door de Australische Ashleigh Barty, voor de Japanse Naomi Osaka en Aryna Sabalenka uit Belarus.

De na de Olympische Spelen gestopte Kiki Bertens, is ondanks haar pensioen nog opgenomen in de wereldranglijst. Ze staat op plaats 25. Achter Bertens en Rus is Lesley Pattinama-Kerkhove de derde Nederlandse op plaats 159.