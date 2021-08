Verzoek Vettel-team om herbeoordeling benzinetekort afgewezen

Formule 1-coureur Sebastian Vettel keert vooralsnog niet terug in de uitslaglijst van de Grote Prijs van Hongarije. Het verzoek om herbeoordeling van het benzinetekort waardoor hij zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Hongarije kwijtraakte is maandag afgewezen.

De Duitser moest in zijn Aston Martin alleen de Fransman Esteban Ocon voor zich dulden op de Hungaroring. Hij werd naderhand gediskwalificeerd omdat de tank van zijn bolide nog maar 0,3 liter benzine bevatte. Volgens de regels moet de technisch gedelegeerde er ten minste een liter kunnen uithalen voor de controle op de bestanddelen.

Aston Martin bracht daar tegenin dat er volgens de eigen data nog 1,74 liter in de wagen zat. Na nieuwe analyses kwam een defect aan de brandstoftoevoer aan het licht en gaf de teamleiding zelf toe dat er te weinig benzine over was. De reden waarom dat kon gebeuren, speelt in de afwegingen van de wedstrijdleiding geen rol.

De racestal heeft daarnaast protest aangetekend tegen het besluit om Vettel te diskwalificeren. Dat wordt afzonderlijk behandeld door de commissie van beroep van de internationale autosportfederatie FIA. De wagen werd na de race als bewijsmateriaal in beslag genomen. Door de uitsluiting van de Duitser schoof wereldkampioen Lewis Hamilton, die als derde was gefinisht, een plaats op en liep hij in de WK-stand een punt verder uit op rivaal Max Verstappen.