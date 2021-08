Wielrenner Phil Bauhaus is winnaar geworden van de eerste etappe van de Ronde van Polen. De Duitser bleef de Colombiaan Alvaro Hodeg in de sprint voor. De Fransman Hugo Hofstetter eindigde als derde.

David Dekker was de beste Nederlander op de vijfde plaats, ook in dezelfde tijd als de winnaar. De rit ging over ruim 200 kilometer.

Vorig jaar werd de openingsrit in Polen ontsierd door een zware val van Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprinter moest daarna lange tijd revalideren.