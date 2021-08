Intermarché met wielrenner Kreder naar Ronde van Spanje

Wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert start met Wesley Kreder in de Ronde van Spanje. De Belgische ploeg meldt met een ervaren ploeg te beginnen aan het eerste optreden in de Vuelta.

Behalve Kreder zijn dat de Italianen Riccardo Minali en Simone Petilli, de Est Rein Taaramäe, de Belg Kévin Van Melsen, de Noor Odd Christian Eiking, de Tsjech Jan Hirt en de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, die vorige maand als veertiende eindigde in de Tour de France.

“Meintjes heeft bewust de Olympische Spelen links laten liggen om goed van de Ronde van Frankrijk te kunnen herstellen”, zegt ploegleider Valerio Piva. “Op papier is hij onze man voor het klassement, met de steun van Hirt, Petilli en Taaramäe.” Kreder zal vooral worden ingezet in de sprinttrein van Minali.

“Alle renners hebben minstens één grote ronde uitgereden en weten wat hen te wachten staat”, zegt Piva. “Ik verwacht van onze selectie net als in de Giro aanvallend koersgedrag, want het is onze grootste kans om een ritoverwinning te behalen. In de Ronde van Italië verwezenlijkten we een droomscenario door de derde rit te winnen en enkele weken op een wolk van euforie te zweven.” Taco van der Hoorn bezorgde de ploeg toen de verrassende etappezege.