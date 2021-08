Medaillewinnaars gehuldigd en ontvangen door koning en koningin

De Nederlandse olympiërs worden dinsdag op meerdere plekken gehuldigd. Dat begint vroeg in de middag met de medaillewinnaars en hun coaches in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Demissionair premier Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en chef de mission Van den Hoogenband zullen hen toespreken.

Na afloop gaan de sporters naar Paleis Noordeinde waar ze worden ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. ’s Avonds staat een huldiging van alle olympiërs op het programma in Scheveningen.

De huldiging van de Nederlandse olympische ploeg is zonder publiek vanwege coronamaatregelen. De NOS zal de huldigingen van TeamNL live uitzenden. ’s Middags is dat vanaf 13.10 uur tot ongeveer 14.05 uur en ’s avonds tussen 19.00 uur en 19.45 uur.

De Olympische Spelen van Tokio hebben Nederland in totaal 36 medailles opgeleverd. Daarmee zijn dit qua aantal medailles de meest succesvolle Spelen ooit geworden voor de Nederlandse sportploeg. TeamNL veroverde in Japan tien gouden, twaalf zilveren en veertien bronzen medailles. Atlete Sifan Hassan en baanwielrenner Harrie Lavreysen keren met drie medailles terug naar huis, ze wonnen beiden twee keer goud en één keer brons.

De afvaardiging van wielerbond KNWU haalde in Tokio de meeste medailles binnen. De wielerploeg oogstte op de diverse disciplines twaalf plakken. Lavreysen (twee keer goud) en Shanne Braspennincx werden olympisch kampioen op de baan, Niek Kimmann bij het BMX’en en Annemiek van Vleuten in de tijdrit op de weg.

De atletiekploeg nam acht medailles mee uit Japan, waarvan twee gouden voor Hassan (5000 en 10.000 meter). Abdi Nageeye zorgde op de slotdag nog voor een verrassing met zilver op de marathon. De roeiers pakten vijf medailles (één goud), de zwem- en zeilploeg haalden beide drie plakken binnen. Daarnaast won Nederland medailles in het hockey (goud), handboogschieten, judo, boksen en de paardensport.