Motorcoureur Savadori succesvol geopereerd na crash in MotoGP

Motorcoureur Lorenzo Savadori is succesvol geopereerd aan een gebroken enkel. Zijn team Aprilia MotoGP meldt dat de 28-jarige Italiaan maandag in Parma een operatie heeft ondergaan en de Grote Prijs van Oostenrijk komend weekend zal missen.

Savadori was tijdens de Grote Prijs van Stiermarken afgelopen zondag met de Spanjaard Dani Pedrosa betrokken bij een zwaar ongeval, waarbij de motoren in brand vlogen. Pedrosa liep zelf weg van de plaats van het incident, Savadori werd per brancard afgevoerd.

“De operatie is perfect verlopen en de coureur zal meteen met de revalidatie starten, om zo snel mogelijk terug te keren in het racen”, zegt Aprilia.