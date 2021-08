Wielerploeg EF Education legt Colombiaan Chaves vast voor 2022

Wielerploeg EF Education-Nippo heeft de Colombiaanse wielrenner Esteban Chaves voor 2022 vastgelegd. De 31-jarige Colombiaan verruilt de Australische ploeg BikeExchange na acht jaar voor het Amerikaanse team.

“Ik wilde om verschillende redenen naar EF”, zegt Chaves. “Van buitenaf kun je zien dat het een grote familie is waar iedereen gedreven wordt door de passie voor het wielrennen. Daarnaast is een van de ploegleiders, Juanma Garate, een wielrenner die ik bewonderde toen ik begon en ten slotte lijkt het me leuk om Colombiaanse ploeggenoten te hebben. Maar bovenal is het shirtje heel cool.”

Chaves eindigde in 2016 als tweede in de Giro d’Italia en als derde in de Vuelta. Hij won in zijn carrière drie ritten in de Ronde van Italië en twee in de Ronde van Spanje. Ook won hij De Ronde van Lombardije in 2016.

“Wij denken dat Esteban mooie jaren voor de boeg heeft”, zegt teambaas Jonathan Vaughters. “Hij heeft gezondheidsproblemen overwonnen en heeft dit jaar laten zien dat hij stabiel presteert. Wij denken dat dat zal leiden tot overwinningen.”