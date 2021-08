Colombiaan Gaviria sprint voor Kooij naar zege in Ronde van Polen

Fernando Gaviria was woensdag de snelste in de derde etappe van de Ronde van Polen. De 26-jarige Colombiaan van UAE Emirates bleef in de massasprint de Nederlander Olav Kooij van Jumbo-Visma voor. De Duitser Phil Bauhaus, maandag winnaar van de openingsrit, sprintte naar de derde plek.

Voor Gaviria betekende het zijn eerste zege dit seizoen.

Joao Almeida (Deceuninck – Quick-Step), die dinsdag de tweede etappe won, blijft in het bezit van de leiderstrui .De 23-jarige Portugees heeft 4 seconden voorsprong op de Italiaan Diego Ulissi en de Sloveen Matej Mohoric.

Donderdag volgt de eerste bergetappe, over 159,9 kilometer. De slotklim naar Bukovina is 4 kilometer lang. Vooral het begin daarvan is lastig.