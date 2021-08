Nadal meldt zich na Toronto ook af voor toernooi Cincinnati

Rafael Nadal doet deze maand niet mee aan het tennistoernooi van Cincinnati. Een dag eerder had de 35-jarige Spanjaard zich, kort voor het begin, al afgemeld voor het toernooi van Toronto.

Nadal heeft last van een slepende voetblessure. Om die reden deed de gravelspecialist ook al niet mee aan het grandslamtoernooi van Wimbledon en de Olympische Spelen.

Nadal hoopt op tijd fit te zijn voor de US Open. Dat toernooi begint 30 augustus. Nadal staat net als Novak Djokovic en Roger Federer op twintig zeges in grandslamtoernooien. Daarmee zijn ze de recordhouders. Nadal won de US Open vier keer.