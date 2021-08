Nishikori haakt geblesseerd af in Toronto

Het tennistoernooi van Toronto blijft wat afzeggingen betreft weinig bespaard dit jaar. Na de Spanjaard Rafael Nadal haakte woensdag de Japanner Kei Nishikori af wegens een schouderblessure. De finalist van 2016 zou in Canada in de tweede ronde aantreden tegen de als zevende geplaatste Pool Hubert Hurkacz, maar voelde zich daartoe niet in staat.

“Het spijt me te moeten zeggen dat ik besloten heb me terug te trekken. Mijn rechterschouder is heel pijnlijk na een lange periode tennis en ik wil geen risico lopen dat het erger wordt”, lichtte Nishikori toe. “Ik ga me nu concentreren op gezond worden en op mijn terugkeer op de baan”. Hurkacz kreeg een walk-over en staat in de derde ronde tegenover de GeorgiĆ«r Nikoloz Basilasjvili.

Nadal meldde zich dinsdag af wegens aanhoudende problemen met zijn linkervoet. Hij gaat ook niet naar Cincinnati voor het laatste voorbereidingstoernooi op het US Open.