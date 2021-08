Overtuigende start beachvolleybalsters Oranje op EK

De Nederlandse beachvolleybalsters zijn het Europees kampioenschap in Wenen overtuigend begonnen. De Oranje-teams Sanne Keizer/Madelein Meppelink en Marleen van Iersel/Pleun Ypma verzekerden zich al van een plek in de achtste finales. Katja Stam en Raïsa Schoon wacht na een nederlaag in hun openingswedstrijd nog een flinke uitdaging om het toernooi te vervolgen.

Meppelink en Keizer wonnen tweemaal. Het geroutineerde Nederlandse duo, dat bij de Olympische Spelen in de groepsfase teleurstelde, versloeg woensdagmiddag in de strijd om de eerste plaats in poule het Duitse koppel Isabel Schneider/Victoria Bieneck, eveneens dertigers, in drie sets: 21-18 14-21 15-11.

Eerder op de dag waren de Europees kampioenen van 2018 aanzienlijk sneller klaar met de jonge Oostenrijksen Franziska Friedl en Eva Pfeffer: 21-18 21-13. “In de eerste set hebben we hen nog wel behoorlijk gepest. Daarna niet meer echt”, vatte de 23-jarige Friedl het duel voor eigen publiek bondig samen.

Van Iersel en Ypma stonden tegen de Finsen Riika Lehtonen en Niina Ahtiainen door een onwennig begin een set af maar herstelden zich knap (11-21 21-19 15-10) en rekenden vervolgens in iets meer dan een half uur af met Jagoda Gruszczynska en Agata Ceynowa uit Polen: 21-9 21-18.

Stam en Schoon moesten met 16-21 en 15-21 duidelijk hun meerdere erkennen in het Zwitserse tweetal Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré en moeten ten koste van de Oostenrijksen Nadine Strauss en Anja Dörfler de tussenronde zien te bereiken.