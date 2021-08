Vitesse-coach Letsch: we moeten beter met onze kansen omgaan

Trainer Thomas Letsch heeft er vertrouwen in dat Vitesse zich donderdag plaatst voor de play-offs van de Conference League. De Arnhemmers speelden vorige week in eigen stadion gelijk tegen Dundalk FC en zullen daarom in de uitwedstrijd, die in Dublin wordt gespeeld, moeten winnen.

“Het was, zeker in het eerste uur, een uitstekende wedstrijd”, aldus Letsch woensdag. “We hebben echter twee dingen niet goed gedaan: we hebben de kansen niet goed afgemaakt en hebben met onze fouten twee tegendoelpunten veroorzaakt. We moeten daarvan leren en zijn ermee aan de slag gegaan. Dat willen we morgen op het veld laten zien.”

Letsch heeft in Ierland niet de beschikking over de geschorste spelers Loïs Openda en Romaric Yapi. Verder kunnen Oussama Tannane, Jacob Rasmussen, Eli Dasa en Daan Reiziger wegens fysieke klachten niet meedoen.

De winnaar van komende donderdag zal hoogstwaarschijnlijk tegenover RSC Anderlecht staan in de play-offs van de Conference League. De Belgische club won afgelopen donderdag met 0-3 bij het Albanese KF Laçi.