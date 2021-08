Zege Pedersen in Ronde van Denemarken, Groenewegen blijft leider

Mads Pedersen heeft de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Deense renner van Trek-Segafredo was in de sprint sneller dan de Italiaan Giocomo Nizzolo (Qhubeka) en de Nederlander Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

Groenewegen, die dinsdag de eerste rit op zijn naam schreef, blijft leider in het klassement. Nizzolo volgt op 4 seconden en Pedersen op 6 tellen. De Brit Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) moet 8 seconden zien goed te maken op Groenewegen.

De tweede rit ging woensdag over 190 kilometer van Ribe naar Sønderborg, waar om de ritzege werd gestreden in een massasprint. De derde etappe gaat donderdag over 218 kilometer van Tønder naar Vejle.

De Ronde van Denemarken duurt tot en met zaterdag. Dan staat een tijdrit van 10,8 kilometer op het programma.