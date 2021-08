Aston Martin ziet af van beroep tegen diskwalificatie Vettel

Aston Martin heeft het protest tegen de diskwalificatie van zijn Duitse coureur Sebastian Vettel ingetrokken. Het Britse Formule 1-team liet donderdag weten weinig heil te zien in een verhoor door de commissie van beroep van de internationale autosportfederatie FIA.

Vettel werd tweede in de Grote Prijs van Hongarije. Hij raakte die knappe klassering kwijt doordat er in de tank van zijn bolide te weinig benzine was overgebleven voor controle op de bestanddelen. Aston Villa voerde maandag aan dat dat te wijten was aan een probleem in de brandstoftoevoer. De race-stewards vonden het geen goed argument om de zware straf die Vettel kreeg te heroverwegen.

De technisch gedelegeerde kon op de Hungaroring slechts 0,3 liter uit de wagen van Vettel pompen, terwijl ten minste 1 liter nodig is volgens de regels. Omdat de raceleiding het bewijs van een technisch defect irrelevant vond en dus vasthield aan het besluit tot diskwalificatie, achtte Aston Martin het niet opportuun de beroepsprocedure bij de FIA voort te zetten.

Doordat Vettel uit de uitslag werd geschrapt, schoof wereldkampioen Lewis Hamilton, die als derde was geƫindigd, een plaatsje op en liep door de bijbehorende extra WK-punten verder uit op Max Verstappen. Het verschil tussen beide rivalen is nu 8 punten.