Blokhuijsen begrijpt waarschuwing ISU: ik neem corona wel serieus

Jan Blokhuijsen begrijpt dat hij een officiële waarschuwing heeft gekregen van de internationale schaatsunie ISU. De rijder van Team IKO werd vorige week thuis gecontroleerd op doping. Blokhuijsen vond het niet nodig een mondkapje te dragen. Daar heeft hij nu spijt van.

“Het klopt dat ik tijdens deze dopingtest heb aangegeven dat ik het overdreven vond om in mijn eigen huis een mondkapje te moeten dragen, tijdens een dopingtest waarbij de dopingcontroleur en ik de 1,5 meter konden aanhouden”, aldus Blokhuijsen in een verklaring van Team IKO. “Ik had geen coronaklachten en was die week nog negatief getest op corona. Bovendien droeg de dopingcontroleur al een mondkapje en was ook al gevaccineerd.”

De ISU gaf Blokhuijsen een waarschuwing. De oud-rijder van TVM accepteert dat. “Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd dat ik dit gezien de ISU-regels niet had mogen weigeren en dat de dopingcontroleur zich hierdoor mogelijk onveilig heeft gevoeld. Mijn weigering om in deze situatie geen mondkapje te dragen betekent niet dat ik corona en de bijbehorende maatregelen niet zeer serieus neem. Achteraf had ik dit anders moeten aanpakken en ik accepteer de officiële waarschuwing van de ISU. Ik zal dit in de toekomst anders aanpakken”, zegt Blokhuijsen, die zich hoopt te plaatsen voor de komende Winterspelen in Peking.