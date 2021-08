Veldrijdster Compton stopt na positieve dopingtest

Veldrijdster Katie Compton, vier keer vicewereldkampioene, heeft haar loopbaan beëindigd. Dat doet de 42-jarige Amerikaanse na een positieve dopingtest, die haar een schorsing van vier jaar opleverde. “Ik ben onschuldig, maar kan het niet bewijzen”, zegt Compton.

Compton testte in september positief op het gebruik van anabole steroïden. “Pas begin februari kreeg ik te horen dat bij een heranalyse van hetzelfde monster een anabole steroïde was aangetroffen”, aldus Compton. “Ik huurde een advocaat in en probeerde te achterhalen hoe de stof in mijn lichaam was terechtgekomen, maar omdat er vijf maanden zaten tussen de afname van het monster en de melding, bleek dat onmogelijk. Ik heb daarom besloten te stoppen met deze dure en moeilijke strijd en aanvaard de sanctie.”

Compton is de meest succesvolle veldrijdster van haar land. Van 2004 tot 2018 won ze vijftien keer op rij het kampioenschap van de Verenigde Staten. Vijf keer stond ze bij een wereldkampioenschap op het podium. Ze won meer dan 130 veldritten.

Voor ze als veldrijdster begon, veroverde Compton twee gouden, een zilveren en een bronzen medaille op de Paralympische Spelen van 2004 in Athene. Dat deed ze op een tandem, als pilote voor de blinde Karissa Whitsell.